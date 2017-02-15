3月升息？ Fed官員看法不一

儘管美國聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)週二在國會聽證上釋出下月可能升息訊號，不過亞特蘭大聯準銀行總裁洛克哈特(Dennis Lockhart)卻唱反調，認為Fed沒有必要急於在3月升息。

洛克哈特週二在一場演說後向記者指稱，他看不出Fed在調升短期基金利率上有「極大急迫性」。他說雖然他無法預期在3月貨幣政策會議將出現什麼結果，但他看不出Fed有任何令人信服理由、必須趕在3月升息，此外他還預期Fed在今年將會調升利率兩次。

(工商)