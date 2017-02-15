魏于淳拉尾盤 台電擊敗電信進帳首勝

台電魏于淳第4節拿12分，率隊逆轉勝，拿下本季首勝。（資料照，林宋以情攝）

WSBL例行賽持續在板橋體育館舉行，本季一勝難求的台電隊，今遭遇前場擊敗衛冕軍國泰的電信隊，憑藉本季重返台灣籃壇的魏于淳「拉尾盤」，攻下全場最高19分，以及全隊強勢防守將對手投籃命中率壓制到只有0.271，終以51比47擊敗電信，終於止住開季7連敗，拿下本季首勝。

台電隊雖苦吞7連敗，仍展現韌性，上半場領先優勢雖在第3節拱手讓給電信，反陷入落後，但關鍵第4節由魏于淳帶頭反攻，她第4節攻下全場19分中的12分，包括2個三分球，搭配林仙芳關鍵時刻建功，領軍逆轉拿下勝利。

衛冕軍國泰隊昨不敵電信隊，吞下本季第2敗，也讓出戰績榜龍頭寶座，今與台元隊正面對決，克服第2節一度落後9分的劣勢，並與對手一路纏鬥，戰至比賽終了前讀秒階段，陳鈺君關鍵三分球破網，率隊取得領先，終以60比56奪勝，本季戰績6勝2敗，與台元並列領先。

(中時電子報)