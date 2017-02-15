越南食物中毒7死 假酒中甲醇所致

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越南北部萊州省（Lai Chau）日前發生食物中毒事件，造成7人死亡及數十人住院治療。越南衛生部食安局今天公布樣本檢驗結果，初步判斷這7人因飲用甲醇含量超標的假酒中毒死亡。

這起集體中毒事件發生在萊州省封土縣（Phong Tho）馬離寨村（Ma Ly Chai）。60多歲的富姓男子10日邀請好幾位村民來自己住宅吃飯飲酒，當晚富姓男子便出現頭痛、噁心症狀，最後不治死亡。

許多村民隨後前往富家幫忙料理後事，並吃飯飲酒。但到13日，這些村民卻出現像死者般的頭痛、噁心症狀，其中6人送醫不治，另有33人送醫急救。

「民智報」新聞網站今天報導，事發後當地相關部門已採集食物和酒類樣本送驗，今天檢驗結果出爐，各酒類樣本有超標10倍至5500倍的甲醇（Methanol）含量，初步判斷這些人中毒原因是假酒中的甲醇所致。

報導指出，所有送醫治療的受害者經搶救後至今暫時脫離生命危險，但是可能造成視力減弱和記憶力變差等後遺症。越南衛生部門明天將安排優秀醫生團前往萊州省，向受害者提供必要藥物和治療協助。1060215

(中央社)