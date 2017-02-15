陸專家：結構改革不夠快 去槓桿效果差
中國大陸知名經濟學家吳敬璉今天說，大陸經濟的結構性改革還不夠快、不夠實，推行政策中的「去槓桿」和「降成本」效果不彰。
第一財經日報引述大陸國務院發展研究中心研究員吳敬璉今天在「中國經濟50人論壇2017年年會」的發言指出，大陸當前「供給側改革」中的「三去一降一補」（去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補不足）進展有得有失。
其中，企業降成本成效不彰，槓桿率繼續提高，使得金融體系的系統性風險累積，部分地區困難突顯。
「三去一降一補」未能有全面成果，吳敬璉認為主因是結構性改革的推進不夠快、不夠實。
他說，這會使得市場無法在資源配置中發揮決定性的作用，不能透過激勵創新、優勝劣汰來達到優化經濟結構及提升供給效率的目標，而只能主要依靠行政手段去實現，但這樣做會有副作用。
他以鋼鐵業的粗鋼產量在2016年不減反增為例，表示用行政命令要求「去」和「補」，業者總有辦法繞過這個行政命令。
吳敬璉說，官方已經公布了很多改革的實施方案，主要問題還是在執行面如何落實。1060215
(中央社)
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