川普最討厭聽到的話是什麼？　

日本首相安倍晉三與美國總統川普2月11日在佛羅里達州川普的別墅內共同會見記者。這次會見前，安倍請日本專家分析川普性格。（圖／美聯社）

日本首相安倍晉三此次訪美前，特別委託心理專家分析川普的性格，以便日美元首會談順利進行。研究報告之一透露，「聽到川普説話後，先不要否定，而是要回答Yes」。

日本經濟新聞網引述日本政府相關人士透露，安倍為這次會談進行了周全準備，委託多名心理學專家根據川普的言行對其性格進行分析。在總結成一張A4紙的報告中列出了應對方法，除了發現川普喜歡聽Yes外，還發現「川普非常討厭別人談到他不了解的話題」等。

日經網說，安倍在2016年11月與川普首次會晤之後曾表示，「確信川普是值得信賴的領導人」，但隨後川普就表明要脫離跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。就任總統後又在汽車貿易及匯率方面不斷對日本提出批評等，這給日本政府帶來一些不安。

此前，筆跡鑑定分析專家羅威就指出，從川普的簽名可以看出他從「絲毫不帶任何一點友善之意，也不見開敞心胸。」羅威說，其筆跡透露著「沉迷於自我權力」的人格特質。

羅威的筆跡鑑定分析和川倍請專家的分析可謂不謀而合。

(中時電子報)