川普最討厭聽到的話是什麼？
日本首相安倍晉三此次訪美前，特別委託心理專家分析川普的性格，以便日美元首會談順利進行。研究報告之一透露，「聽到川普説話後，先不要否定，而是要回答Yes」。
日本經濟新聞網引述日本政府相關人士透露，安倍為這次會談進行了周全準備，委託多名心理學專家根據川普的言行對其性格進行分析。在總結成一張A4紙的報告中列出了應對方法，除了發現川普喜歡聽Yes外，還發現「川普非常討厭別人談到他不了解的話題」等。
日經網說，安倍在2016年11月與川普首次會晤之後曾表示，「確信川普是值得信賴的領導人」，但隨後川普就表明要脫離跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。就任總統後又在汽車貿易及匯率方面不斷對日本提出批評等，這給日本政府帶來一些不安。
此前，筆跡鑑定分析專家羅威就指出，從川普的簽名可以看出他從「絲毫不帶任何一點友善之意，也不見開敞心胸。」羅威說，其筆跡透露著「沉迷於自我權力」的人格特質。
羅威的筆跡鑑定分析和川倍請專家的分析可謂不謀而合。
(中時電子報)
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