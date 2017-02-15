李進良露胸給女患者看　小禎傻眼

小禎難得在節目提起老公李進良。（東森提供）

小禎主持東森綜合台《2分之一強》，日前主題聊「女人常誤會男人在放電」，她也想起自身的過往經驗。小禎說，老公李進良有時候會碰到女患者諮詢胸部整形手術，他擔心女患者太緊張，竟然自己先袒胸露乳。

雖然旁邊有護士在，但女患者第一次在男生面前袒胸露背也是會緊張，李進良就故作輕鬆地說：「沒關係，因為我們初次見面，我知道你會害羞，不然你先看我的好了。」語畢他掀開自己衣服，讓女患者賞胸。女患者會覺得醫生好幽默，但老婆小禎則是哭笑不得。

(中時)