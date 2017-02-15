鼓勵民眾到核災區觀光？南市府：勿將食品、觀光混為一談
針對台南市議會國民黨團指控市長賴清德鼓勵民眾前往核災地區日本群馬縣觀光，市府發表聲明強調，目前台南已暫緩福島地區食品進口，市府團隊對市民食安把關，責無旁貸，也切勿把食品和觀光混為一談。
市府表示，食品衛生安全的稽查和檢驗，清楚掌握來源是最根本的，其實，每次國民黨所稱核災食品，在日本、美國等國市場上可買得到。針對食品稽查資訊即時公布一事，在社會大眾對食品安全資訊要求越來越高的情況下，也會檢討標準作業程序，加速行政流程，用嚴謹的態度來早日公布。
市府強調，台南市是一個觀光城市，近年來與日本關係密切，根據調查，台南市民出國觀光最多的國家就是日本，同時來台南觀光的外國旅客也屬日本人最多。
日前，市府與水上町合作，於原台南州立農事試驗場宿舍群設立水上物語交流館，同時台南市旅行商業同業公會及水上町觀光協會簽定友好協定，這對未來會更緊密的推動觀光交流。
市府指出，勿把食品和觀光混為一談，日本群馬縣水上町雖位處福島附近，但其盛產出名的工藝品，同時也是一個非常漂亮的城市，能滑雪、玩高空彈跳，還可以泛舟、泡溫泉等。
(中時)
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