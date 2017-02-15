行刺金正男 傳落網女嫌辯稱以為惡作劇
北韓領導人金正恩的異母長兄金正男在馬來西亞遇刺身亡，警方逮捕一名越南籍女嫌犯，據稱她在另一女子對金正男臉部噴灑液體後，拿手帕摀住他的臉，但她辯稱以為只是惡作劇。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph） 報導，45歲的金正男13日在吉隆坡國際機場等候搭機返回澳門時，突然病倒不治，事後傳出是遭兩名女特工刺殺。馬國當局今晨逮捕一名20來歲的涉案越南籍女嫌犯，據報導還在追緝另外五名嫌犯，包括四男一女。
警方高級官員告訴電訊報，兩名女性嫌犯和四名男子同行，據被捕女子表示，同行的人告訴她，另一名女子會對一名男子臉部噴灑液體，要她持手帕摀住男子的臉。
這位官員又說：「她持手帕摀臉約10秒鐘。她說，她還以為向男子噴灑液體是惡作劇。」
這位警方官員也表示，行凶女子據信是外國特工，但他拒絕猜測她們是否受命於金正恩。外界懷疑是金正恩下令殺掉哥哥金正男。
警方表示，被機場監視器捕捉到影像的這名女嫌犯後來被發現在機場徘徊，顯然是被其他嫌犯「甩掉」。
馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）發布聲明說，被捕28歲女子持有越南護照，名叫段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。據警方人士透露，兩名女嫌犯都兼具越南和北韓籍。
行刺金正男兩名女殺手的命運眾說紛云，稍早日本有消息人士表示，她們兩人都已死亡，可能是自殺，或遭滅口。1060215
(中央社)
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