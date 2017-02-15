美防長首度會北約防長 向盟友提出擔保

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美國五角大廈新首長馬提斯今天說，北大西洋公約組織（NATO）對美國是「根本的基石」，北約擔憂美國總統川普的承諾鬆動，馬提斯試圖向盟友提出保證。

馬提斯（James Mattis）首次到布魯塞爾會見北約會員國國防部長，他說：「北約持續是美國及整個跨大西洋共同體的根本基石，我們連結在一起就有擔保。」

前陸戰隊將軍、曾在北約擔任要職的馬蹄斯說：「如總統川普（Donald Trump）所言，他強力支持北約。」

川普上任前曾提及北約是個「過時」的聯盟，他對俄羅斯的立場也顯然較為柔軟，令北約盟友擔憂。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在會議前說，北約盟友與馬提斯首度會談，將「展現跨大西洋團結」。

史托騰柏格抵達布魯塞爾時告訴記者：「我完全肯定，此次會議的訊息將傳達跨大西洋團結。」

他又說，各國防長將強調「我們團結一致及保護彼此，和美國對北約堅定承諾等重要性」。1060215

(中央社)