台中傳住宅火警 1女命危

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台中市豐原區今天晚間發生一起住宅火警，屋內有民眾受困，消防人員到場救出24歲女性，意識不清，還有1個2歲男童，緊急送醫，女子現插管於加護病房觀察中，有生命危險。

台中市消防局晚間接獲民眾報案，豐原區豐勢路二段傳出住宅火警，現場冒出濃煙及火舌，立刻派遣各式消防車、救護車，消防人員前往搶救。

消防人員到場指出，現場為3樓半的建築物，2樓冒出濃煙、火舌，立刻部屬搶救，民眾表示屋內有人受困，消防人員立刻入內搶救，在4樓頂樓救出1名女性、1名男童。

醫院表示，女子現於加護病房觀察中，目前仍有生命危險，2歲男童無生命危險，另女子的婆婆因有輕微外傷，到院檢傷後已先行出院。

警方表示，因目前無法聯繫到婆婆，起火原因眾說紛紜，確切的肇事原因現正調查中。1060215

(中央社)