聯合國報告：遠距工作易感壓力失眠
聯合國今天公布一項新報告指出，在辦公室以外的地方工作或許能省下通勤時間和避免同事干擾，但可能讓人更容易無薪超時、遭遇壓力及失眠。
隨著科技進步持續為工作地概念帶來革新，聯合國國際勞工組織（ILO）對遠距工作的影響進行了研究。
基於來自15國的資料，國際勞工組織發現，員工不在典型的辦公室工作生產力較高，但也帶來較長工時、較高工作強度及工作與家庭相互干擾的風險。
這項報告將員工分為3類，分別是通常在家工作、常在不同地點工作的高行動性員工，以及往返辦公室和另個地方的員工。
這些人都表示，相較於待在辦公室工作的人，他們遭遇的壓力更大且更常失眠。
41%高行動性員工說，他們感受到某種程度的壓力，辦公室員工則占25%。
而在家或多個地點工作的人中，42%表示遭遇失眠之苦，辦公室員工則僅29%。（譯者：中央社蔡佳伶）1060215
(中央社)
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