台企聯邀陸官員談政策 台商最關切稅務

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中國大陸台企聯今天下午藉由春節聯誼活動，邀請北京4個部委官員說明及回答「一帶一路」、自貿區、陸股上市法規等政策。但不少與會台商則較為關心涉及自身權益的稅務問題。

中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）14日即邀集各地台商協會會長前往北京共進晚宴，拉開春節聯誼序幕。今天上午則先召開常務理事會議；下午即邀請中國大陸發改委、商務部、證監會的司局級官員舉行「經濟政策說明會」。

至於今晚舉行的晚宴，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍及海峽兩岸關係協會會長陳德銘均有出席。

下午舉行的說明會包括台企聯會長王屏生、榮譽會長郭山輝、丁鯤華及各地台商會長約130多人出席。除說明「一帶一路」、自貿區、陸股上市法規等政策外，現場並開放台商提問。

除發改委、商務部、證監會官員外，中國大陸稅務總局也指派官員出席。雖未說明政策，但在提問環節時，卻是回答最多問題的官員。

現場台商提出的問題，除涉及加工產業、製造業如何振興，以及台資究竟能不能在自貿區獨資設立教育培訓機構外，多半涉及營業稅、增值稅、兩岸重複課稅，乃至於台商詬病已久的「五險一金」。

出席的中國大陸稅務總局政策法規司副司長羅天舒表示，台商擔心被兩岸重複繳稅是「老問題」，需要進一步解決。但他否認中國大陸的稅率屬於較高水平，並聲稱與他國相較，中國大陸稅率實際上是「中低水平」。1060215

(中央社)