外媒：中國行動支付規模是美國近50倍大

中國行動支付得益於線上購物及網貸、在現貨幣市場基金等互聯網金融服務爆炸性增長，且不同於美國等地付費習慣，未經過信用卡文化，就直接從現金支付進入行動支付，成為中國最大後發優勢；去年中國行動支付的規模，是美國近50倍。

和訊網報導，去年是超市、餐廳和服裝店等實體零售商使用在線支付轉折年。星巴克1月宣布其中國門市將開始接受微信支付，這也是騰訊被廣泛使用的新消息，應用「微信」所包含的支付服務，去年從線上到線下服務都有明顯增長，如叫車和送餐應用等。

(旺報)