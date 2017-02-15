與川普會面 零售業CEO反對徵收邊境稅

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路透社報導，美國總統川普周三將Target、百思買與J.C. Penney等全美8家大型零售商執行長會面，討論稅改與改善基礎建設等議題。

這是大型零售業CEO首次以團體身分集會於華府，他們反對川普政府實施具有爭議性的邊境稅，認為這將迫使零售業者調高產品售價，並進而影響他們獲利。

(工商)