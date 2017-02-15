李培禎每到這個地點就懷孕…一試就中

李培禎上月才替兒子Ian慶祝周歲，現又傳出懷孕好消息。（楊欣攝影提供）

恭喜，李培禎宣布懷了第二胎，暑假結束前就能迎接雞寶寶。與老公林谷樺結婚4年多，兒子Ian上月才滿周歲，這個月就傳出喜訊，她說自己並沒有特別計畫什麼時候要懷第二胎，但才在跟老公討論是不是要幫兒子添伴，沒想到一次就中，且還有個神奇巧合，她兩胎都是在「六福莊」發現懷孕，讓老公也吃驚，勸她：「妳以後沒事不要輕易去六福莊了。」

目前尚不知胎兒性別，夫妻倆認為男女都好，生男生可以跟大兒子玩在一起，生女生就是老公疼在手心的小公主。李培禎現嚴重害喜，整天昏沈想睡，噁心想吐，症狀比懷第一胎時更難受。有時會很餓卻食不下嚥，或是吃完了又通通吐光光，她苦笑：「婆婆為了我，一天到晚買菜燉湯來我家，又看我食慾不振的樣子好無奈，老公也很努力分擔照顧兒子的工作，尤其是換尿布，因為我害喜症狀之一是看到或聞到臭味也會想吐。」

(中時)