俄國毒害前特工 茶裡放釙元素

北韓最高領導人金正恩哥哥金正男在馬來西亞被潑毒液暗殺身亡，令人聯想起10年前，前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）幹員李維寧科（Alexander Litvinenko）毒殺事件。

李維寧科2000年以政治庇護為由，逃離俄國前往英國，曾出書批判俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），指控他與組織犯罪有關。李維寧科在2006年取得英國籍。

2006年11月1日，李維寧科突然感到不適入院，22天後，於11月23日痛苦病逝，得年44歲，死前在病榻上瘦骨嶙峋的模樣引發國際關注。

李維寧科聲稱，他入院前曾與2名前KGB幹員在倫敦1家飯店會面、用餐，疑似遭到下毒。英國當局之後調查，在他體內發現罕見高含量的釙-210，也在他家及他當天待過的2處地方找到殘留物。

在同年11月29日，英國航空公司有3架飛機因為發現釙-210殘留物停飛接受調查，疑似有李維寧科事件相關人士搭乘了這3架飛機。

據稱，釙-210相當昂貴，要購買達到致命的劑量，價格是當時的1000萬美元以上。

英國皇家檢察總署調查後表示，前KGB特工魯戈福（Andrei Lugovoi）涉嫌謀殺李維寧科，並發出傳票引渡他到倫敦受審，導致英俄關係緊張升高，但由於英俄並沒有簽署引渡條約，俄國拒絕引渡。魯戈福在2007年當選俄國國會議員。

英國當局去年公布李維寧科死亡案調查報告，指向蒲亭就是下指令的幕後凶手，但俄羅斯當局否認。今年1月9日，前美國總統歐巴馬政府對俄羅斯最新一波制裁中，以侵害人權為由，把5名俄國人列入黑名單，魯戈福以及另一名涉嫌毒害李維寧科的前KGB特工柯夫通（Dmitry Kovtun）均名列其中。

同樣大力批評克里姆林宮的俄羅斯流亡富豪比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）曾在2007年指控蒲亭親自下令刺殺他。比瑞索夫斯基2013年在倫敦附近的寓所死亡，享年67歲。警方調查他死於上吊，並無掙扎痕跡，判斷是自殺。

近來，另一名前情報人員頻頻躍上媒體版面。

美國總統川普（Donald Trump）被指和蒲亭關係密切。英國廣播公司（BBC）報導，前英國情報機構軍情六處（MI6）情報人員史蒂爾（Christopher Steele）據信掌握資料，能證明俄國握有川普的把柄。

這些資料包括川普的私生活，以及川普陣營與俄國當局的關係，部分資料已由美國媒體引用。據稱莫斯科當局還握有川普在莫斯科酒店招妓的影片，以及對川普在商業上不利的訊息。川普對此駁斥，表示是「假新聞」。

根據報導，史蒂爾在MI6工作時曾被派赴莫斯科，他受僱於反川普陣營，蒐集對川普不利的資料。史蒂爾與他過去認識的俄羅斯聯邦安全局（FSB，KGB繼任組織）幹員接觸，花錢得到相關情報。

據稱史蒂爾也曾以外交工作為掩護，替MI6在法國蒐集情資。在國際足總（FIFA）貪腐案中，他曾提供情資給美國聯邦調查局（FBI）。

史蒂爾目前在倫敦開設私人顧問公司，報導傳出前，他已於上週匆匆離家，目前行蹤不明，據悉他非常擔心自身安危。

有消息指出，史蒂爾和李維寧科過去曾有合作，對此，李維寧科的遺孀表示並不認識史蒂爾，但她也表示，情報人員會有許多身分，她同樣相當擔心史蒂爾的安危。1060215

(中央社)