粘蟲肆虐玉米田 非盟召開緊急會議
來自南美洲的粘蟲肆虐非洲國家，尚比亞、辛巴威、南非、馬拉威、莫三比克、納米比亞和迦納等多國玉米田遭到嚴重影響。非洲聯盟邀請13國專家召開緊急會議研商對策。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）昨天引述聯合國糧農組織（UN Food and Agriculture Organization）南部非洲官員費里（David Phiri）報導，非洲農民面對外來粘蟲束手無策，完全不知如何處理。
他說：「似乎沒有人知道牠是如何進入非洲的。蟲災有可能是從奈及利亞與多哥（Togo）開始的。」
有一種說法是粘蟲透過南美洲商業航班或是進口當地植物抵達非洲。
聯合國糧農組織在會議上表示，非洲許多國家尚未從飽受乾旱糧食歉收的災難中恢復，如今又面臨蟲災，真的是雪上加霜。
與非洲粘蟲不同的是，這種外來粘蟲不會沿著地面大量尋找食物，而是牠的幼蟲寄宿在非洲主要糧食玉米內，尤其擅長攻擊穗軸心。其他諸如小麥、小米、稻米、棉花、大豆和馬鈴薯，都可能是牠攻擊目標。
報導引述英國教授威爾森（Kenneth Wilson）表示，可以使用不同方法消滅蟲害。殺蟲劑或許效果不佳，因為蟲體已在南美洲產生抗體。可以考慮天敵，例如鳥類，可吃掉這些粘蟲。也可考慮被迫不得不採用的燃燒作物方式。1060215
(中央社)
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