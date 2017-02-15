美國家冰雪中心：南極海冰面積恐創新低

我要評比

美國初步衛星資料今天顯示，在抵抗人為全球暖化趨勢多年後，南極周圍的海冰已消融縮減至歷來最小的年度面積。

根據美國國家冰雪資料中心（NSIDC）每日資料，南極海冰面積本月13日縮減至228.7萬平方公里。

這比過去低點1997年2月27日的衛星紀錄229萬平方公里還來得少。這項衛星紀錄可追溯至1979年。

美國國家冰雪資料中心（Mark Serreze）主任瑟瑞玆表示，他會等候數天，進行更多測量，再證實這項新低紀錄。

瑟瑞玆告訴記者：「除非有奇妙的事發生，否則我們預估南極海冰面積將創新低。部分人士說，這已經發生了。我們態度偏保守，將觀察5天平均數據。」1060215

(中央社)