婆媳爭吵疑釀家暴 家中起火3傷
豐原區豐勢路巷弄內一戶透天厝晚間6時許傳出火警，台中市消防局獲報派遣第一大隊、豐原、潭子、石岡、后里等5個單位到場灌救，並將59歲劉婦、24歲洪女跟2歲兒子張童送醫，洪女吸入性嗆傷嚴重昏迷，有生命危險。
鄰居表示，火警發生前，曾聽到兩名女性爭吵，伴隨砸重物聲音，不多久傳出燒焦味，煙霧從2樓窗戶冒出，趕緊打199報案。消防隊員指出，到場後59歲劉婦已逃到屋外，頭部外傷、流鼻血，先由石岡分隊救護車送醫，隨後在隔壁棟4樓露台矮牆邊，發現24歲洪女嗆暈，2歲兒子張童在旁哭嚎。
消防隊員將洪女、張童救下送醫。豐原醫院指出，24歲洪女吸入性嗆傷，尚在加護病房觀察中，有生命危險，2歲張姓男童則無恙，59歲劉婦頭部外傷，包紮止血後，已出院。
救護員透露，劉婦於就醫途中，自述頭部被重物砸傷，懷疑她遭家暴。鄰居表示，劉婦與兒子、媳婦和孫子同住，兒子多年前收掉機車行，到外地工作，媳婦疑患憂鬱症，常與婆婆口角，懷疑兩人爭吵後，一方情緒不穩釀成火警。詳細起火原因，有待鑑識人員調查釐清。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。