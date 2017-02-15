婆媳爭吵疑釀家暴 家中起火3傷

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豐勢路2段2樓透天民宅失火，警消到場時，2樓窗戶已燒破，59歲劉婦已逃出。（王文吉翻攝）

火勢從透天厝2樓向上延燒，警消在隔壁棟4樓露台矮牆邊，發現24歲洪女與2歲兒子張童。（王文吉翻攝）

警消將洪女從4樓露台救出，實施CPR急救。（王文吉翻攝）

豐原區豐勢路巷弄內一戶透天厝晚間6時許傳出火警，台中市消防局獲報派遣第一大隊、豐原、潭子、石岡、后里等5個單位到場灌救，並將59歲劉婦、24歲洪女跟2歲兒子張童送醫，洪女吸入性嗆傷嚴重昏迷，有生命危險。

鄰居表示，火警發生前，曾聽到兩名女性爭吵，伴隨砸重物聲音，不多久傳出燒焦味，煙霧從2樓窗戶冒出，趕緊打199報案。消防隊員指出，到場後59歲劉婦已逃到屋外，頭部外傷、流鼻血，先由石岡分隊救護車送醫，隨後在隔壁棟4樓露台矮牆邊，發現24歲洪女嗆暈，2歲兒子張童在旁哭嚎。

消防隊員將洪女、張童救下送醫。豐原醫院指出，24歲洪女吸入性嗆傷，尚在加護病房觀察中，有生命危險，2歲張姓男童則無恙，59歲劉婦頭部外傷，包紮止血後，已出院。

救護員透露，劉婦於就醫途中，自述頭部被重物砸傷，懷疑她遭家暴。鄰居表示，劉婦與兒子、媳婦和孫子同住，兒子多年前收掉機車行，到外地工作，媳婦疑患憂鬱症，常與婆婆口角，懷疑兩人爭吵後，一方情緒不穩釀成火警。詳細起火原因，有待鑑識人員調查釐清。

(中時)