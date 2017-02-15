金正男遭刺殺 日高度關注北韓動向

特派員看世界專欄

北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男在馬來西亞吉隆坡遇害一事傳出後，日本政府高度重視北韓的動向。曾與金正男接觸過的日本媒體人懷念起他，還說他是nice guy。

金正男遇害的消息傳出後，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會上表示，上午由警察、外務省等相關省廳（部會）的代表人士所組成的政府「聯合情報會議」（召集人為官房副長官杉田和博）在首相官邸（行政中心）開會討論。

菅義偉說，將與有關國家合作，收集並分析情報。針對北韓內部的權力結構，菅義偉表示，現階段還看不出有對日本的安全保障會造成影響的特殊情況。至於北韓的動向，日本政府平常就已高度關注，一直都提高警覺，持續蒐集情報。

網路上，文春on line網站報導了「父‧金正日與我金正男獨占告白」（2012年1月出版）一書的作者五味洋治的看法。

五味洋治被認為是世界上首個獨家專訪到金正男的記者，他曾專訪過金正男7個小時，兩人互通過150通電子郵件。在五味的印象中，金正男是既冷靜又有幽默感的人，他寫書介紹了「北韓另一位王子」。

有人認為金正男身為北韓金氏王朝的「橫枝」，遭到迫害，不得不流亡西方國家。但五味認為，不能說金正男是被北韓完全排除在外，就他所知，金正男愛好「自由」，他並沒完全與北韓切斷關係，但他不進入體制。他與北韓保持一定的距離，自由自在地遊走各方，他可能是靠著做點生意之類的，在貢獻北韓。

日本「產經新聞」今天也報導了編輯委員清水滿對金正男的看法。清水滿曾於2007年3月18日在澳門拍攝了金正男的身影。看到金正男遭殺害的快報，清水滿感到很驚訝，心想：「不會吧!他實在是個nice guy。」

清水滿於2007年3月去澳門旅遊時，與朋友走在澳門鬧區巧遇金正男，當時他不敢置信，還回頭凝望，沒想到金正男對他笑。當下，清水滿鼓起勇氣「直擊」，用破英文問：「你是金正男嗎？」、「我可以拍照嗎？」金正男欣然接受。

當時在中國大陸北京正在舉行有關北韓局勢的6方會談。清水滿問金正男「有何感想？」金正男揮揮手沒回答，但態度溫和。這場巧遇，在一片討論金正男的父親金正日接班人是誰的聲浪中，讓清水滿曾想「如果是了解自由國家的金正男能接班的話…。」

日本「朝日新聞」今天晚報報導了朝日記者(峰)村健司與金正男之間通LINE訊息的照片。(峰)村在擔任朝日的北京特派員時曾與金正男有所接觸，他與金正男最後通LINE傳訊是去年2月，金正男以英文傳訊，向他恭賀新年快樂，並傳可愛的貼圖，關懷(峰)村的健康及(峰)村家人。

(峰)村首度與金正男接觸是在2008年左右，當時金正男搭乘由平壤飛抵北京機場的飛機，下機時，(峰)村跟他打招呼。之後透過金正男的友人，兩人開始聯絡，(峰)村也曾去金正男與家人同住的澳門，與金正男共餐，應金正男的要求，兩人在金正男住家附近的日本餐廳吃飯，當聊得熱絡，杯中酒已盡時，金正男主動注酒，還會對女店員說些幽默的話。

(峰)村回憶，聊的話題不僅是北韓的政治，還有經濟、環境問題等。(峰)村對於講一口流利英文的金正男博學、有客觀觀點，感到很驚訝。金正男也問了不少日本的情勢。

日本週刊「東洋經濟」電子版請到合著「LIVE講義北朝鮮」、「新版 北朝鮮入門」的北韓問題專家礒崎敦仁、每日新聞論說委員澤田克己的看法。

報導指出，有人說金正男於2001年5月持假護照企圖入境日本去東京迪士尼遭到日本政府驅除出境後，使得他父親金正日把他剔除在接班人選名單，但外界也有不同的看法。

因為金正日於2001年夏天搭乘西伯利亞鐵路訪問俄羅斯時，在火車上與當時俄羅斯遠東聯邦管區總統全權代表共處，談了一些話。

2012年日本放送協會（NHK）播出的專輯中，介紹了金正日與這位俄羅斯遠東聯邦管區總統全權代表提及有關接班人的對話。當時金正日就表示，長男金正男與次男金正哲（金正恩的胞兄）對政治沒興趣。報導還說，當時被認為可能的接班人選是金正恩的胞妹金與正。

東洋經濟電子版介紹礒崎、澤田的看法指出，金正日政權初期曾發生、但目前金正恩政權尚未見的現象之一就是高階幹部的亡命。

在金正日政權下，曾發生金正男表哥李韓永遭暗殺、前北韓書記黃長燁向駐北京的南韓大使館申請庇護的事件。但目前在金正恩政權之下，還沒有像黃長燁（當時權力排名第26）那麼大咖的人物逃亡南韓。

究竟殺害金正男的目的是什麼、為何要選在此時機殺害，還是一團謎，但可能已讓逃亡到南韓等地的北韓前高官產生寒蟬效應。1060215

(中央社)