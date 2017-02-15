高捷跨足經營電信事業 NCC准了

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NCC昨（15）日審議通過高雄捷運公司申請經營市內、國內長途陸纜電路出租業務，高捷成為國內第一家取得經營電信業務資格的大眾運輸業者。

另外，NCC昨天亦同時通過大台北瓦斯、新海瓦斯及萬象有線電視3家業者申請特許執照屆期換照，這些公司皆利用經營主要業務剩餘電路資源作為經營市內、國內長途陸纜電路出租業務使用。

高捷為有效運用捷運沿線佈建之既設寬頻電路資源，提供通訊基礎網路及頻寬出租業務，未來希望更進一步提供快捷之數位應用服務。

NCC表示，未來若有其他新進業者符合申請資格，NCC樂見其成。

NCC指出，高捷現階段申請經營範圍為高雄市捷運紅、橘二線總計38個車站及3處機場範圍內，利用現有閒置光纖規劃作為出租服務使用，主要營業項目為乙太專屬網路電路及裸光纖出租，預計將可提昇高雄市行動、固網寬頻服務之速率及涵蓋。

NCC強調，迄今包含有線電視、電力、石油及天然氣等4大產業共計65家業者投入經營電路出租業務。

電路出租服務價格部分，NCC透過大幅鬆綁對零售價的管制強度，讓業者從此可以隨時提出更具吸引力的資費方案，彼此良性競爭。

(工商)