加拿大去年12月工廠銷售激增2.3％

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加拿大統計局周三表示，去年12月工廠銷售意外激增，經季節因素調整，其銷售額較前1個月攀升2.3％至534.6億加元，締造過去5年連續兩個月最佳表現。這也透露該國經濟歷經商品價格走跌拖累而陷入低迷後，如今成長已有逐漸轉強趨勢。

(工商)