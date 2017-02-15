美國1月工業產出月減0.3％

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美國聯準會周三表示，受氣候異常轉暖使得設備需求下滑，1月工業生產較前1個月減少0.3％，為去年9月以來最大月減幅，市場先前預期為下滑0.1％。不過占工業生產最大比重的製造業產出則在上月增加0.2％，顯示美國製造業已見溫和改善。

(工商)