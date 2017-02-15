食在的力量！台灣陽光婦女協會獲百萬開辦台中食物銀行

由家樂福基金會發起的「一天一票 食在的力量」網路活動，今天在華山站貨場舉辦頒獎典禮。（圖／台灣陽光婦女協會提供）

台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓（左）在「一天一票 食在的力量」活動中，獲100萬元公益基金開辦台中食物銀行。（圖／台灣陽光婦女協會提供）

由家樂福基金會發起的「一天一票 食在的力量」網路活動於今天（15日）在華山站貨場舉辦頒獎典禮，活動自去年10月13日開跑後，獲民眾熱情響應，投票人次高達413萬3585人次，來自台中市的台灣陽光婦女協會以「陽光實體食物銀行」的計畫獲選，獲得100萬元開辦台中食物銀行。

由民眾票選與評審團選出的5大社福團體揭曉，包括「宜蘭愛加倍-兒童實體食物銀行計畫」、「以琳關懷協會-用愛栽培, 培育希望計畫」、「台灣陽光婦女協會-陽光實體食物銀行計畫」、「雲林沐馨關懷協會-夜光天使營養晚餐與實體食物銀行設置計畫」、「雲林口湖崇文婦女協會- 樂活營養晚餐計畫」，即將帶著家樂福基金會資助的500萬元公益基金，藉由更充裕資源的挹注，持續為台灣翻轉貧窮以及保護珍貴食物資源而努力。

獲選的台中台灣陽光婦女協會，參選的計畫名稱為「陽光實體食物銀行」，台中台灣陽光婦女協會自2003年開始提供弱勢家庭兒童免費課後照顧，除免費的課業指導與生活照顧外

，每天提供孩子們免費愛心早餐及午餐、下午點心等，也給有食物和物資需要的家庭物資包，讓弱勢家庭的溫飽無虞。

台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓表示，台中台灣陽光婦女協會希望提供服務對象依個別需求進行更自主的物資選擇，避免不必要的資源浪費，設置實體食物銀行建置必要之服務空間與購置相關儲放設備，讓食物的取得更便利、更即時、更安全。

家樂福基金會執行長吳柏毅在頒獎典禮表示，很高興看到民眾對於本活動三大食物公益議題，包含珍惜食物與減少浪費、對抗飢餓以及保護食物來源的永續生態大力支持，並成功發揮拋磚引玉的效果，引發各界對食物議題的關注與重視，未來將持續於每年世界糧食日舉辦相關活動，累積社會大眾更多的支持，形塑台灣新食代力量。

食物銀行聯合會秘書長陳玠甫表示，家樂福基金會自2014年食物募集計畫開始時，就協助台灣食物銀行組織的發展，迄今已協助設置2間實體食物銀行、開辦10間幸福廚房、捐助3台冷凍車與7座冷藏室; 更重要的是，透過家樂福捐贈食物的機制，也促成台灣食物銀行聯合會的成立，未來在推動立法與倡議上，將更具影響力，此意義相當重大。

家樂福基金會執行長吳柏毅表示，2016年對於家樂福而言，是食物計畫開花結果的一年，除了啟動家樂福各分店捐贈即期品給食物銀行組織、協助方荷生里長開設「書屋花甲續食餐廳」外，更與供應商合作，從食物生產的源頭做起減少食物浪費的相關措施與政策，希望實踐台灣零浪費、零飢餓的夢想。

「一天一票 食在的力量」是一個嶄新的大平台，除了可以凝聚民眾對食物議題的共識，更能夠藉由各個小單位之食物計畫，對台灣這塊土地有正面的影響力。

(中時)