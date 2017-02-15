駐韓代表部僑務組長廖靜芝正式上任
中華民國駐韓代表部僑務組長廖靜芝抵韓履新，漢華同心聯誼會會長楊從昇今晚在首爾東寶城餐廳主持新春餐會，為服務旅韓華僑的廖靜芝接風洗塵。
廖靜芝表示，在國內服務內政部和僑務委員會期間，深深感受到旅韓華僑對中華民國一向忠誠，希望在首爾任職期間，能夠為韓華排難解憂，打造更好的明天。
漢城華僑協會會長譚紹榮、山東壽光同鄉會會長馬建賢、永登浦華僑協會會長喬聚東等也應邀出席，進行了敦睦餐會。
漢華同心聯誼會會員中，正逢在南韓養植蘭花出名的趙明齡和被南韓KBS電視台評價為韓華三大水餃高手之一的?魚水餃師傅孫國祐過生日，廖靜芝和楊從昇引導全體與會人士同唱祝生日歌並切蛋糕，將餐會氣氛帶上高潮。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。