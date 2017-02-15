Pokemon GO將有重大更新 80隻金銀版寶可夢要來了！
寶可夢熱潮再起旋風，Pokemon GO官方網站今天公布這周將會有新的重大更新，不只加入了新的寶可夢，還有新的進化機會及道具，除了寶可夢以外，連玩家角色的頭像及衣櫃也能進行升級，網路討論區指出有機會在2月18日就可更新。
此次更新加入了超過80隻金銀版的寶可夢之餘，寶可夢更將有性別特別變化，而原本的寶可夢也有更多的進化機會，將可以從補給站中得到新的進化道具，讓原本的寶可夢進化成新版階段，各位玩家現在就不要隨便把重複的寶可夢轉為糖果，可以留起來準備新的進化。
另外在抓寶的版面中也有新的更新，當你要抓野外的寶可夢時，他們會有新的反應方式，在新的介面中就能直接選擇適合的寶可夢球及果莓，而且更新增了兩款全新的果莓道具，分別是可以減慢寶可夢動作，讓玩家更順利抓到的Nanab Berry；以及當你成功抓到寶可夢時，可以雙倍增加糖果的Pinap Berry；而玩家的頭像也終於可以迎來全面更新升級，不管是帽子、衣服、褲子等都將會有更多的選擇。
雖然更新中沒有玩家一直期待可交換寶可夢的功能，以及玩家不必進道館，就能與朋友對戰的模式，但是也有網友表示，等這次更新很久了，「遊戲已經擺在那裡很久沒開過了，終於有開的動力。」看來寶可夢持續的更新，還是會引來不少玩家的期待。
(中時)
關鍵字：Pokemon GO、金銀版、寶可夢
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