詹詠然、辛吉絲合體 杜哈過頭關
「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）與詹詠然15日在杜哈女網賽首次合拍，「辛然配」處女秀果然不同凡響，只花60分鐘就以6比1、6比4淘汰荷蘭貝騰絲（Kiki Bertens）與瑞典拉森（Johanna Larsson），闖入女雙8強。
「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）與詹詠然15日在杜哈女網賽首次合拍，「辛然配」處女秀果然不同凡響，只花60分鐘就以6比1、6比4淘汰荷蘭貝騰絲（Kiki Bertens）與瑞典拉森（Johanna Larsson），闖入女雙8強。
辛吉絲是詹詠然的兒時偶像，兩人一前一後各擅勝場，辛吉絲早在兩年前就曾向詹詠然提出搭檔邀請，但詹詠然和詹皓晴有姊妹倆的奧運夢。直到今年初詹家姊妹在澳網首輪出局，決定暫時拆夥，辛吉絲也再次詢問，「辛然配」欣然成形。
辛然配是本次杜哈的女雙頭號種子，首戰也沒給荷蘭、瑞典對手太多機會，替兩人的首次合作打出好彩頭。下輪辛然配將與斯洛維尼亞的柯列帕琪（Andreja Klepac）／西班牙的桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez）拚搶4強門票。
另一位台灣女將莊佳容在杜哈與前女單球后楊珂維琪（Jelena Jankovic）搭檔，首輪遭遇史貝兒絲（Abigail Spears）與絲瑞波尼克（Katarina Srebotnik），兩人從首盤0比6開始反攻，次盤搶7局以7比2扳回一城，可惜「超級搶10局」以6比10飲恨，無緣女雙8強。
(中時電子報)
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