陸國資委：深化國企混合所有制改革
中國大陸國有企業改革今年的主要目標是國企效益穩定成長，其中，央企利潤總額年增目標為3%。在改革的各項措施中，國企將深入推進公司制、股份制和混合所有制改革。
根據中國證券網，大陸國務院國有資產監督管理委員會主任蕭亞慶日前在「國資報告」雜誌發表文章，指出國企國資改革發展的主要目標任務是：國有企業效益實現穩定成長，中央企業利潤總額力爭年成長3%、努力達到6%。
文章說，在各項提升國企效益的改革手段中，將深入推進公司制、股份制和混合所有制改革，推動集團股權多元化，全面完成國有企業公司制改制，支援中央企業間、中央企業和地方國有企業間交叉持股，大力推進改制上市工作。
文章特別指出，要在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域，完成10家央企子公司的混合所有制員工持股試點。
混合所有制指國有資本、集體資本、非公有資本等交叉持股、相互融合，在國有資本投資的專案中允許非國有資本參股，有利於國企提高競爭力。
這篇文章還提到，將繼續推進改組組建國有資本投資運營公司，加強授權，有效發揮國有資本投資營運公司在國企改革中的示範作用。1060215
(中央社)
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