舒淇「退讓是有極限的」 馮德倫還原愛妻本意

舒淇與馮德倫婚後生活甜蜜。(取自舒淇IG)

馮德倫表示舒淇日前發文，只是看完書有感而發。(取自東網)

舒淇日前在社群網站有感而發寫下「退讓總是會有極限的」，內容描述與另一半出現問題，也因此被懷疑與結婚7個月的老公馮德倫吵架，對此，馮德倫今(15日)在港出席活動，大方公開舒淇發文原因，激讚愛妻好有文采。

舒淇日前在網上PO文，「不是不爭吵 是因為尊重 尊重那麼多年的情份 珍惜這麼些年的相互成長 因為此 所以一步步退讓 每進一步 讓一步 ，人與人之間的相處不是寵出來的 而是讓出來的，只有相互尊重退讓包容 當初美好的關係才能維持長長久久⋯⋯⋯但退讓總是會有極限的！若兩方關係只一方待在自己的信仰當中 那就是不懂的體諒另一方 不了解另一方 且不珍惜另一方，既然不懂體諒 不想了解 也不珍惜 請問是否應該再退讓⋯」被懷疑與新婚不久的丈夫馮德倫吵架。

對此馮德倫澄清，稱舒淇是因為看完書有感而發，大家不要想太多，同時也大讚舒淇好有文采，才華洋溢。另外，他也被問到舒淇刻意不染髮，是否在為「做人」計畫準備，他笑稱妻子本來就有在調理身體，最要緊的是順其自然。

(中時電子報)