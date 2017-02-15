外國帥哥異鄉解圍 莎莎投懷送抱問：單身嗎？
莎莎、顏永烈日前偕來賓巴鈺為TVBS《食尚玩家》飛到澳洲外景，一探世界第二大沙島北斯特拉德布羅克島。來到沙島，一行人體驗刺激的滑沙，但出發沒多久，車子輪胎就陷入沙地無法動彈，讓他們在荒郊野嶺乾瞪眼，顏永烈領著同行男丁死命地推車40分鐘，想求救，手機卻完全沒訊號。
碰上「卡車」事故，眾人崩潰之際，眼前竟出現兩位澳洲帥哥，莎莎眼睛一亮，直呼：「他們，我可以！」沒想到兩位帥哥不但養眼，還大方伸出援手，不顧衣服會弄髒躺在沙地上查看輪胎，最後順利助《食尚玩家》團隊脫困，讓莎莎、巴鈺開心上前擁抱道謝，莎莎還搞笑地問：「你們單身嗎？」讓兩位帥哥笑得合不攏嘴。
此行的重頭戲就是雪梨跨年煙火，為了看到最棒美景，一行人先行卡位等待近16個小時，人人都累癱，但煙火絢爛綻放那一刻，眾人的心瞬間被撫慰，莎莎還感動得熱淚盈眶，她直呼：「真的好美喔！能來雪梨看煙火真的好值得。」看完煙火回到飯店已24小時沒闔眼的永烈說：「真的好累，但一生一定要衝一次，非常值得。」
(中時)
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