金正男遺體檢驗結束 大馬警拒透露死因

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇刺身亡，警方今天把金正男遺體轉送吉隆坡中央醫院鑑定死亡原因。遺體解剖工作晚間結束，但大馬警方拒絕透露檢驗結果。

新加坡聯合早報即時新聞說，馬來西亞雪蘭莪州雪邦警區主任阿都阿茲晚間離開吉隆坡中央醫院太平間時，向媒體證實檢驗工作已經結束。

報導說，阿都阿茲拒絕回應媒體詢及何時移出金正男遺體等相關問題。

另外，報導也說，北韓駐大馬人員也到場了解檢驗情形。

馬來西亞全國刑事調查總監莫哈末沙烈（Mohmad Salleh）證實，北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在大馬遇刺身亡。馬國警方說，金正男13日上午在吉隆坡國際機場準備登機前遇刺身亡。1060215

(中央社)