無政治基礎沒交往？陸委會籲陸體會善意
中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天說，若無政治基礎，兩岸無法進行政治層面交往。陸委會呼籲陸方認真體會與看待政府善意的論述與作為，並務實做出正面回應。
張志軍晚間出席中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）春節聯誼活動時說，兩岸政策的關鍵是「政治基礎」問題，「政治基礎解決好了」，才有雙方能夠接觸的條件。「沒有這樣的政治基礎，雙方政治層面的交往沒辦法進行」。
行政院大陸委員會深夜表示，政府已多次重申在尊重1992年兩岸會談歷史事實及既有政治基礎上，推動兩岸事務，並言行一致、立場堅定，充分展現維護兩岸關係和平穩定發展的誠意與決心。
陸委會呼籲中國大陸，認真體會與看待政府善意的論述與作為，並務實做出正面回應。
此外，針對台灣今年能否參加世界衛生大會（WHA）年會，張志軍僅重申，中國大陸在台灣參與國際活動方面，「原則是一貫的，作法也是一貫的」。
陸委會表示，推動兩岸關係和平穩定發展是雙方的責任，也取決於雙方的決心與智慧。未來政府仍將致力拉近兩岸認知與合作的距離，並持續與對岸保持溝通與善意的互動交流。
陸委會說，期許兩岸都能以雙方人民權益福祉為念，努力透過溝通化解分歧，才是面對挑戰、履行承諾的積極作為。1060215
(中央社)
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