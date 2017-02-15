葉倫週三談話無新意 美股開盤溫和走高

聯準會主席葉倫週三在眾院發表聽證書面證詞，內容與週二大同小異，美股週三開盤後雖然道瓊與那斯達克指數再度改寫新高，但基於投資者仍在評估週三公布經濟數據是否將加快聯準會於下月升息，導致美股漲勢受到抑制。

(工商)