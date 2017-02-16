《時來運轉》紅綠3度對決 塞爾提克作客強勢

艾塞亞湯瑪斯本季表現大躍進，尤其在得分上，更獲第四節先生美譽。(美聯社資料照)

17日上午9點將進行「紅杉軍」公牛主場迎戰「綠衫軍」塞爾提克，前2次交手兩隊各贏1場，只是最近11場贏了10場的塞爾提克，在「第四節先生」艾塞亞湯瑪斯領軍下，面對本季狀況連連的公牛，喧賓奪主的機會相當大。

雙方前兩次碰頭，都由主場球隊獲勝，分別在去年10月28日公牛105比99擊敗塞爾提克，以及去年11月3日塞爾提克107比100險勝公牛，兩隊相隔3個月再遭遇，整體狀態已跟去年季初大不同了，特別是在戰績。

塞爾提克目前36勝19敗，穩居東區第2，甚至在「愛神」洛夫動刀缺陣至少6周後，很有機會威脅騎士的東區龍頭地位，反觀公牛本季幾乎每名主力都有因傷缺陣紀錄，更因隆多引發內訌，只拿27勝29敗並不意外。

其實塞爾提克本季走來也非一帆風順，主力後衛布雷德利因為阿基里斯腱受傷，已有1個月沒法上場，幸好陣中一哥艾塞亞湯瑪斯挺身而出，本季平均可拿生涯新高29.8分，更在末節平均可拿10.5分，屢屢幫助球隊留勝。

塞爾提克本季如此強大主因，在於他們板凳深度夠深，全隊除了湯瑪斯與布雷德利，還有荷福德、克勞德、史馬特等人平均得分上雙，歐利尼克、阿米爾強生、布朗等人也能隨時救火，空前的團結氛圍，更讓這支年輕球隊更強。

吉米巴特勒怎麼也想不到，韋德與隆多加盟後，公牛戰績還是這麼悽慘。(美聯社資料照)

公牛當前狀態剛好跟塞爾提克相反，吉米巴特勒腳跟傷勢未癒，卻勉強自己續上，韋德也有手腕挫傷，17日能否上場未定，更麻煩的還是再成球隊毒瘤的隆多，不但沒法用經驗帶領球隊，還在球隊上演內訌戲碼。

從當年待在塞爾提克，一直到後來加盟的小牛與國王，隆多總會跟教練團爆發不和爭議，甚至造成球隊內部動盪不安，本季來到公牛也不例外，公牛總教練荷伊柏格明顯更壓不住隆多，只能消極把他擺在板凳放到爛。

不過公牛17日遭遇擁有體能上的絕對優勢，因為16日公牛輪休，塞爾提克則在主場遭遇七六人，17日隨即趕到芝加哥客場打公牛，連兩天出賽加上主客場奔波，假如塞爾提克17日最後落敗，就只能怪罪聯盟排的爛賽程了。

(中時電子報)