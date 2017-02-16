韓式政治襲殺 6百年政治傳統

朝鮮統治階層權力鬥爭總常伴隨血腥，圖為金正日與金日成雕像。（圖／新華社）

1398年8月26日，當時朝鮮王國都城漢城，籠罩在血雨腥風之中，一場朝鮮式玄武門之變正要展開。600多年後，北韓金日成王朝子孫客死異鄉，是否死於兄弟之手，正在調查中。

1938年，彼時31歲的王子、靜安大君李芳遠，發動軍事政變，率兵衝入王宮景福宮，直趨東宮資善堂，將其異母弟弟、年僅17歲的世子宜安大君李芳碩亂刀斬殺，另一異母弟弟、年僅18歲的撫安大君李芳蕃亦同時被殺。

如同唐朝玄武門之變，唐高祖李淵對次子秦王李世民襲殺兄弟，可謂莫可奈何。63歲的朝鮮國王、李氏朝鮮的開國君主李成桂也是如此，從此權力被架空。而此前的1392年，明洪武二十五年，李成桂篡位登基，高麗王朝覆滅。

以襲殺方式摧毀或穩固或一個政權是朝鮮人的政治手段，尤其是專制獨裁的北韓。以兩韓而言，廣義上說也是手足同胞。但1968年的青瓦台襲擊，足見北韓嗜血、陰狠之虎狼性格。

當年由北韓領導人金日成親手挑選的31名突擊隊隊員被送到韓國執行滲透暗死任務，他們要潛進韓國總統府青瓦台暗殺總統朴正熙。突擊隊員著南韓士兵的制服，朝青瓦台前進。但在距離總統住所100公尺的檢查哨前，被已接獲情報的南韓軍警盤問，旋即引發槍戰。這一事件，有超過90名韓國人在此事件中被殺，包括一群在巴士上的平民。

再看看金正男被暗殺事件。根據與金正男有過訪談及大量郵電來往的日人五味洋治互在其著作《父親金正日與我─金正男獨家告白》透露，金正男至少兩次遭遇暗殺計劃，一次是在他遊奧地利時，還好奧地利政府破壞了計劃。還有一次計劃在中國行動，結果被中國政府強烈制止。

至於這次暗殺成功，幕後策劃者是否為其北韓那位兄弟，目前媒體分析是「各說各話」，但嫌疑最大者，不問可知。

令父親失望的金正男於1995年選擇離北韓最近、能制約平壤的中國流亡。結果原本由他擔任的「國家安全保衛部」副部長職位交給了金正恩，從而奠定金正恩世襲的基礎，並注定金正男今日命運。

(中時電子報)