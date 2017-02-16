北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
北韓領導人金正恩的異母長兄金正男在吉隆坡機場遇刺身亡，今晚完成驗屍，三位了解內情的馬來西亞政府人士透露，北韓官員曾想勸阻解剖金正男遺體，僵持了幾小時後無功而退。
這些人士告訴路透社，馬來西亞當局拒絕北韓的要求，不讓他們立即領走遺體。
新加坡聯合早報報導，亞雪蘭莪州雪邦警區主任阿都阿茲晚間離開吉隆坡中央醫院太平間時，向媒體證實驗屍工作已經結束，但未公布金正男死因。他也拒絕回應媒體詢及何時移出金正男遺體等相關問題。
金正男在機場神秘喪命後，遺體在今晨送到醫院，以調查他的死因。守在醫院的記者表示，北韓官員隨後趕到，而且因為待了很長時間，他們還向速食業者肯德基（KFC）訂餐。
醫院的記者表示，北韓駐馬來西亞大使姜哲（KangChol，譯音）和幾位同事午後就到達醫院，停留到入夜才離開。
這三位人士表示，這些北韓官員要求不要對金正男驗屍，但馬來西亞當局拒絕。他們又說，目前尚未決定最後是否要將金正男遺體交給北韓。
一位人士說：「馬來西亞不會屈從壓力，我們將堅守程序。」
根據馬來西亞、南韓和美國官員的資訊，金正男是在吉隆坡機場出境大廳遇刺，遭兩名北韓女特工以毒物攻擊，他隨後嚴重不適，在送醫途中不治，而兩名女殺手搭計程車逃逸。
馬來西亞警方今天表示，他們逮捕了其中一名持越南旅行文件的女性嫌犯，還在找尋另外幾名涉案的外國人。1060215
(中央社)
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