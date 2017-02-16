美防長：美對北約投入視盟邦國防費而定
美國國防部長馬提斯（James Mattis）今天警告北大西洋公約組織（NATO）各盟邦，除非這些國家增加國防支出，否則美國將對北約「限制投入」。
馬提斯在比利時布魯塞爾北約總部對各會員國國防部長發表事先備妥的談話說：「美國納稅人再也不能為捍衛西方價值觀念而分攤超出比例的經費。」
「如果你們各國不希望美國限制對這個結盟組織的投入，那麼你們各國當局就必須展現對我們共同防務的支持。」
美方長久以來堅持，北約各會員國應將2%的國內生產毛額用於國防。儘管各會員國2014年曾在威爾斯就此達成協議，但鮮少能達成這個目標。
由於美國總統川普在選戰期間曾說，美國對北約投入的協助將視其他會員國支出多少而定，使馬提斯如今的增加支出呼籲及其直率的言談更具分量。1060216
(中央社)
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