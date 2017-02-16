「林來瘋」5周年：永恆的亞裔之光

5年前林書豪在尼克隊留下的身影依舊鮮明。(美聯社資料照)

亞裔只佔美國總人口5.6%，在這片機會之土，他們一直缺乏足以自豪的英雄。美媒《Bleacherreport》的華裔作家Joon Lee撰文表示，自他有記憶以來就飽受刻板印象的荼毒。亞裔在美國人眼裡的形象極為僵化，他們很會拳打腳踢，是優秀的科學家、工程師、電腦駭客、數學家，他們認為考試只能考100分，他們常咕噥著奇怪的語言，一年到頭都瞇著眼睛，還擁有短小的男性生殖器。

然而5年前的今日，一個來自哈佛大學的年輕亞裔，抓住了全國媒體的目光，為亞裔美國人樹立了一個永遠值得驕傲的身影。在短短十多天之中，亞裔從電影裡無聲的配角轉換為籃球最高殿堂的主角，他的聲名直達美國白宮，傳入前總統歐巴馬耳中，並躍上時代雜誌的封面。

Joon Lee回憶說：「我的媽媽從不看體育，她認識的運動員僅止於四分衛布雷迪、小皇帝詹姆斯、老爹歐提茲，但她對這位亞裔球員擁有超乎尋常的熱情。」Joon Lee的母親稱呼這個人為「林先生」，而我們都知道這個人就是林書豪。

當年林書豪選秀落榜，還在夏季聯盟流浪的時候，Joon Lee已經注意到他了，但他不曾奢望林書豪能成功打進NBA。2010年10月，林書豪在金州勇士隊首度上場，打了2分多鐘，獲得0分1抄截。Joon Lee非常高興，他認為林書豪僅僅是踏進NBA球場，就足以成為亞裔美國人的一大勝利。後來林書豪被釋出前往紐約尼克隊，Joon Lee跟其他支持者一樣，默默地看著他，但不敢抱有任何期待。

2012年2月4日，林書豪以替補上陣對戰籃網，意外繳出25分、5籃板、7助攻。接下來最美妙的事情發生了，戰績疲軟的尼克隊在林書豪一場比一場勇猛的表現下，打出了該季最長的7連勝。這十多天裡，「林先生」出現在每個電視節目與每一家報紙，他奮戰不懈的身影成為亞裔美國夢的榜樣，彷彿「亞裔美國人的拳王洛基」(電影洛基的男主角為義大利裔美國人)。

一位尼克隊球迷高舉標語支持林書豪。(美聯社資料照)

Joon Lee說：「這是初次有亞裔美國人成為每個脫口秀與報章雜誌的最熱話題，也是我第一次在《運動畫刊》看到與我自己相同的族群。即使那只是很短的一段時間，這位亞裔美國人曾經是世界上最知名的人。姚明、王治郅不是亞裔美國人，張德培(網球)、關穎珊(花式滑冰)則是上個世代的光榮，我很難對他們產生共鳴。而林書豪不同，他成功把『亞裔球員』與『控球後衛』這兩個最不相干的東西組合在一起。」

林書豪頑皮的性格、虔誠的基督信仰、狂野的髮型、龐大的社群影響力，在在顛覆了美國人對亞裔的刻板印象。林書豪代表的是新世代亞裔的美國夢，他們不想再被當成沉默的工作機器、班上的數學怪胎、東方的神祕教派，或是拙於社交的宅男。林書豪向大家證明了華裔美國人能夠打籃球，能夠成為媒體寵兒，也能夠在傳奇球星布萊恩面前攻下38分。

5年前的今日，「林來瘋」的7連勝畫下句點；5年後的今日，林書豪只是聯盟一名普通的控球後衛；但當年那短短的兩個星期，對於所有的亞裔美國人來說卻是永恆的。Joon Lee說：「即使林書豪現在為紐約市的另一支球隊(布魯克林籃網)效力，即使他受傷坐在板凳上，每當他的影像出現在球場大螢幕上，歡呼聲依然響徹全場。」

(中時電子報)