白宮傳用特殊app傳訊 防洩密
川普上任以來，許多消息遭外洩，讓他十分不滿，據傳美國白宮人員將採用一款秘密通訊應用程式Confide，所有訊息讀取後會自動刪除，以防洩密可能。
川普曾也上推特表示：「為什麼華盛頓會有這麼多非法外洩消息，難道這些外洩情況是發生在我正在處理北韓等事情的時候嗎？」
白宮人員向媒體爆料，有時候媒體刊登的新聞讓川普難堪，許多消息都被提早揭露，像是關於行政命令的傳聞，因此13日川普下令調查是否有內鬼，更提倡使用這款APP杜絕洩密。
(中時電子報)
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