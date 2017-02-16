全球股市增溫 歐股創19個月最長漲勢

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彭博報導，在美國聯邦準備理事會主席葉倫（Janet Yellen）表示，倘美國經濟持續以目前速度成長，可能繼續調升利率下，全球股市增溫，歐洲主要股市也創19個月以來最長漲勢。

道瓊歐洲600指數漲1.27點或0.34%，報371.47點。

英國股市FTSE 100指數漲33.85點或0.47%，報7302.41點。

法國股市CAC 40指數漲29.04點或0.59%，報4924.86點。

德國股市DAX指數漲22.12點或0.19%，報11793.93點。（譯者：中央社簡長盛）1060216

(中央社)