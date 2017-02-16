CETA過關 歐洲議會：代表開放而非保護

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歐洲議會今天投票通過歐洲聯盟與加拿大簽署全面經濟貿易協定（CETA），歐洲議會隨後表示，這代表歐洲選擇開放而不是保護主義。

歐洲議會議員今天以408票支持、254票反對、33票棄權的投票結果通過CETA，稍後歐盟發布訊息，表示CETA將促進雙方商品和服務貿易和投資流動，這項具有里程碑意義的貿易協議最快可自下月開始暫時適用。

這項自貿協定在歐洲引起部份人士反對，但歐洲議會強調，通過CETA代表歐洲選擇開放，成長以及高標準，而不是保護主義和停滯不前。

歐洲議會表示加拿大雙方共同建立橋樑，而不是壁壘， CETA將成為世界各地未來貿易交易的燈塔。

為慶祝CETA獲得批准，加拿大總理杜魯道（JustinTurdeau）預計明天將在法國史特拉斯堡的歐洲議會上發表演說。

歐盟與加拿大經過7年談判，在克服來自比利時瓦隆尼亞（Wallonia）自治區一度反對時，差點讓CETA破局。最後在各方積極協調下，去年10月簽署，今經歐洲議會批准通過。1060216

(中央社)