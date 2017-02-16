CETA過關 歐洲議會：代表開放而非保護
歐洲議會今天投票通過歐洲聯盟與加拿大簽署全面經濟貿易協定（CETA），歐洲議會隨後表示，這代表歐洲選擇開放而不是保護主義。
歐洲議會議員今天以408票支持、254票反對、33票棄權的投票結果通過CETA，稍後歐盟發布訊息，表示CETA將促進雙方商品和服務貿易和投資流動，這項具有里程碑意義的貿易協議最快可自下月開始暫時適用。
這項自貿協定在歐洲引起部份人士反對，但歐洲議會強調，通過CETA代表歐洲選擇開放，成長以及高標準，而不是保護主義和停滯不前。
歐洲議會表示加拿大雙方共同建立橋樑，而不是壁壘， CETA將成為世界各地未來貿易交易的燈塔。
為慶祝CETA獲得批准，加拿大總理杜魯道（JustinTurdeau）預計明天將在法國史特拉斯堡的歐洲議會上發表演說。
歐盟與加拿大經過7年談判，在克服來自比利時瓦隆尼亞（Wallonia）自治區一度反對時，差點讓CETA破局。最後在各方積極協調下，去年10月簽署，今經歐洲議會批准通過。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。