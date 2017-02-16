爭美職首安 陳偉殷春訓勤練短打
旅美職棒投手陳偉殷今天進行春訓第2日訓練，殷仔在馬林魚春訓球場進行短打、傳接球、投捕與折返跑等練習項目，希望本季能破零揮出安打。
陳偉殷15日一早在馬林魚隊春訓場地，佛羅里達州朱比特（Jupiter）羅傑狄恩球場（Roger Dean Stadium），加入隊友進行例行拉筋暖身，準備第2日的訓練。
暖身後，殷仔和隊友首先進行短打練習，每名球員透過投球機發球，每輪進行約10球的觸擊短打。陳偉殷在艷陽下，調整球棒與手肘位置，打擊教練也在一旁指導。
春訓前2日，殷仔已兩度進行打擊訓練。
馬林魚隊屬美職國家聯盟（National League）的隊伍，依國聯傳統，投手必須下場打擊。陳偉殷加入美職前4年，隸屬投手無須打擊的美國聯盟金鶯隊，殷仔上個球季未擊出安打，希望今年能破零紀錄。
短打練習後，殷仔加入投接球與長傳練習，之後進行約20多球的投捕練習，除了練直球與球速外，也加入不同的球種。
運動員的耐力、體能和有氧度是每日必操課程。投球練習後，殷仔換上跑鞋進行壘距長度的折返跑，在一定時間要求下，往返3次，隊員們在高溫下個個跑得滿頭大汗。
室外訓練結束後，上午的練習還未結束，不少球員繼續在健身室進行重量或有氧訓練。
職棒運動員春訓期間日復一日交互進行各種訓練，在沒有比賽的壓力下，也可以相互瞭解，進一步建立團隊默契。
不過訓練歸訓練，球員們也得拿捏身體狀況，避免球季未正式登場，就出現過度疲勞或受傷的問題。1060216
(中央社)
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