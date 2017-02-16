巴西民調：3成受訪者支持魯拉參選總統
2018年巴西將舉行總統選舉，全國運輸聯盟今天公布1項民意調查指出，假如今天舉行總統選舉，工黨籍前總統魯拉可能擊敗其他對手勝選。
全國運輸聯盟（CNT）於2月8日至11日在138個城市抽樣調查訪問2002人。
在可能的總統候選人名單中，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）獲得30.5%的受訪者支持，前環境部長席瓦（Marina Silva）11.8%；基督社會黨籍眾議員波索納洛（Jair Bolsonaro）11.3%。
巴西民主社會黨籍參議員尼佛斯（Aecio Neves）獲得10.1%的受訪者支持，勞工黨的葛梅斯（Ciro Gomes）5%；現任總統泰梅爾（Michel Temer）只有3.7%。投空白票、廢票或尚未決定者比率達27.6%。
在受訪者自行提出心目中總統人選的調查，魯拉獲16.6%支持率，其次是波索納洛6.5%，尼佛斯2.2%。投空白票、廢票或尚未決定者比率則高達67.8%。
聯盟主席安德拉德（Clesio de Andrade）認為，這項調查在魯拉的妻子瑪麗莎（Marisa Leticia）病逝後進行，情感作用讓魯拉具有一定優勢。
魯拉在2003至2010年擔任巴西總統，是巴西首位工會出身的政治領袖，許多人稱他為「窮人之父」，現在卻因涉嫌參與巴西史上最大宗官商勾結貪汙機制─巴西石油公司貪瀆案受調查。1060215
(中央社)
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