NBA》拒入尼克主場 奧克利要求公開道歉

前尼克球員奧克利與尼克老闆多蘭槓上了。(美聯社資料照)

儘管NBA老總席爾佛親自出面協調，奧克利(Charles Oakley)與尼克老闆多蘭的恩怨依然還未解消。多蘭已經撤銷了麥迪遜花園廣場對奧克利的禁令，並承諾再度會邀請他來主場觀戰，但是奧克利並沒有就此滿足。

席爾佛還動用關係請出黃蜂隊老闆喬丹，透過電話向奧克利溝通，多蘭也當場向他賠不是，但是奧克利仍然一副餘怒未消的模樣。「滿滿一池子水，不會一下子就流盡。」奧克利到底想怎麼樣？他稍後在ESPN的廣播節目上說，「我要求多蘭在正式的公開場合向我以及球迷道歉，因為支持我的球迷也受到了傷害。」

奧克利拒絕接受多蘭這種「公開侮辱，關門道歉」的做法，他在這次事件獲得了騎士詹姆斯、尼克安森尼、快艇保羅、公牛韋德4位重量級球星的支持，信心大增，決定要與多蘭周旋到底。尼克教頭荷納塞克對此則是低調回應，盼望不要因此影響球員的心情。

不過多蘭如此羞辱球隊過去的重要球員，必然會挫傷尼克的士氣，無論是為了挽救個人名聲或是球隊戰績，多蘭應該盡快設法安撫奧克利。尼克的下一次主場比賽是在26日迎戰七六人，這是多蘭與奧克利和解的第一個機會。

(中時電子報)