低價位、滾雪球攬客、曾遇兇導遊 蝶戀花常客真心說

蝶戀花旅行社遊覽車13日晚間9時許行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，遊覽車突然翻覆，造成多人死傷。（本報系記者 黃世麒 攝）

低團費國旅，到底好不好！常參加「蝶戀花旅行社」的老常客真心說！春櫻盛開，正是出遊好時機！沒想到，情人節前一晚日（2月13日）晚，蝶戀花旅行社遊覽車國道5號事故，奪走33條人命。發生事故的武陵賞櫻團團一天來回含車資、門票和保險只要850元，若含午餐則收費1100元，行程內容包括參觀櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊和吊橋。

而行程是早上06：30到台北出發，預計晚上10時左右抵達出發地，沒想到在返回的路程中發生車禍。事後檢警相驗遺體、現場勘查究責，初步發現該車翻覆時沒有煞車，至於有無超速須再釐清。然已罹難司機女兒控訴蝶戀花派給父親太多工作，導致過勞，此事真相還待檢方調查。

以低價團費攬客的蝶戀花因這件重大車禍，目前被觀光局下令暫停立即停業。該旅行社也要負擔死者、傷者撫卹、保險等工作，而此事對已陷入谷底的台灣觀光業勢必也是一大衝擊。

究竟低價團好不好曾出過旅遊書《英國遊學瘋》，在部落格「蕭瑤吃喝玩樂」分享遊記頗受網友好評的旅遊作家「蕭瑤」就以蝶戀花國旅常客發表心得。蕭瑤文中指出，她是從民國99年開始經朋友介紹參加蝶戀花的武陵農場2日遊後，之後就常常報名他們家的團。

因的團費不貴，蕭瑤之後就陸續參加蝶戀花的國旅，也很感謝該旅行社讓她看見台灣的好山好水。她指出，蝶戀花有套獨特的「攬客方式」，熟客先參加後再「好康倒相報」，一個揪很多個，至於熱門行程，她最高還看到有六台遊覽車同時出團。

大致說來，蕭瑤對蝶戀花的行程都蠻滿意的，但她也曾遇過「一個很兇的女導遊」，但也有讓她印象很深的好導遊。因為蝶戀花的行程低團費，因此有車上工商服務推荐在地名產，但買不買就看遊客需要。

這次賞櫻團國道發生意外，蕭瑤指出，台灣國旅、客運司機長時間工作恐怕也是問題所在！多次自由行出國的她表示，歐美車時間長的行程，半途中繼站會換司機。而這次蝶戀花重大車禍也突顯出長年國旅品質的隱患變明憂，這是整體國旅大環境所需的總體檢討與改善。

蝶戀花賞櫻團車禍家屬昨前往事故地點招魂。（郭吉銓攝）

以下為「蕭瑤吃喝玩樂」部落格中談到「蝶戀花」行程的全文

我也是蝶戀花常客

看到報紙頭條，蝶戀花旅行社重大車禍出了人命的大新聞，一整個超震驚的，因為我也是他們的國旅團常客，在國內旅遊方面，參加他們的團，給了我很多美好回憶，除了喜歡搭飛機跑歐美線狂玩之外，跟著他們的行程，讓我認識很多台灣的好山好水，正好我參團的時候都算順利，只遇過一個很兇的女導遊，其他沒遇到過什麼糾紛，印象最深刻的導遊是飛鷹陳，大約五十多歲，參加健行團蠻有機會遇到他。

99年經朋友介紹，一起報名武陵農場2日遊後，就常參加他們的團，也會揪親友一起參加。他們的客人多是散客，遊客間彼此都不認識，也有人自己一個人參團，報名的價位依行程、天數而有不一樣，400元、800元、1000元、2500元....的價位我都參加過。基本上如果有包餐食的話，中午是便當，晚上餐廳。他們的價位低，但有車上工商服務推荐在地名產，想不想買就看你有沒有興趣，導遊不會強迫，我是每次都看到很多人買。

第一次參團後，我感覺這間旅行社行程蠻豐富的，還有有表訂沒有的景點。這間公司經營國旅有他們薄利多銷攬客哲學，以我參加的經驗，他們多是熟客在捧場，這些熟客又揪他們親友，就像我自己是被朋友揪去的，後來自己也揪別人去，在這種滾雪球效應下，他們生意愈來愈好，只要去指定地點集合，都看到人山人海的盛況。

不過，在參加多次以後，覺得他們的帶團方式有時比較隨性（鬆散），因此後來他們開了國外團，有朋友揪要不要一起報名，因為對韓國沒興趣，也覺得跟他們的國外團不是很放心，因而參加他們的團只限於國旅。

原本這次想在2月中的假日參加他們的武陵賞櫻團，可是正好這陣子感冒，就沒有去報名了。

問我以後會不會參加？我不想在這個時候表達立場，更不想在他人傷口灑鹽，蝶戀花出了憂關人命的事，也是讓大家看到，長年國旅品質的隱患變明憂，這是整體國旅大環境所需的總體檢討與改善。

在搭歐美的長途巴士時，搭車時間長的行程，半途中繼站會換司機，2004在紐西蘭搭巴士的時候，在休息站吃了午餐後準時上車，還曾因為看到的司機是不同人，以為上錯車，後來才知道是司機換人，不知台灣有無可能採取這樣的制度，讓遊覽車司機不再爆肝？

(中時電子報)