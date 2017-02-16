川普：兩國方案非解決以巴衝突唯一答案
美國總統川普今天說，如果以色列和巴勒斯坦雙方都同意，他對以1國方案解決以巴衝突持開放態度。
法新社報導，川普在歡迎以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪問白宮的記者會中說：「我一直注意2國方案和1國方案，我喜歡的是雙方都同意的方案。如果雙方都喜歡某種方案，我將非常高興，2種方案我都可以。」
他說：「我有時想，2國方案看起來可能是兩種方案中較容易的一種，但老實說，如果以色列和巴勒斯坦都高興，我也會很高興見到他們最喜歡的方案。」
川普呼籲尼坦雅胡減少屯墾活動，並誓言將會努力協助達成以巴和平協議，不過他說，協議需要雙方妥協，最後還是要他們自己達成協議。
對於川普要求減少屯墾活動，尼坦雅胡並未作出承諾。
川普呼應尼坦雅胡要求，即巴勒斯坦必須承認以色列。（譯者：中央社簡長盛）1060216
(中央社)
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