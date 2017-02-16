NBA》最有價值球隊 尼克、湖人居首

無論戰績多麼差，尼克與湖人仍是最受矚目的球隊。(美聯社資料照)

美國財富網站《富比世》16日公布了NBA球隊的市值排行榜，豪門尼克與湖人隊蟬聯前2名，兩隊總值均超過30億美金。近年迅速崛起的勇士隊名列第3，總值26億美金。墊底的鵜鶘隊總值只有7.5億美金，貧富差距非常大。

今日的尼克隊相當於美國職棒大聯盟的洋基隊，洋基隊的淨值高達34億美金(尼克為33億美金)，墊底的光芒隊只有6.5億美金，與NBA的生態相去不遠。豪門球隊的優勢建立於市場管理，擁有地利人和的大城市球隊很容易將版圖擴展到全國甚至海外，收入自然遠超過小市場球隊。特別是尼克和湖人的主場，經常可以見到各界名流坐在最前排觀戰。

事實上，尼克隊不管戰績如何差，上季主場平均票價129美元依然穩居聯盟之冠；創下隊史最爛戰績的湖人，平均票價亦高達103美金。聯盟整體的平均票價大約為50美金左右，換言之，要在主場觀賞尼克與湖人輸球，球迷必須支付一般門票兩倍的價格。即使是戰績墊底的布魯克林籃網，市值排行仍位居在第7名(18億美金)，平均票價也要66美金。

拜全球化之賜，NBA的轉播權利金、票房收入、球員薪資都迅速飆漲，上個世代頂級球星才能領到的千萬年薪，現在已經司空見慣。雖然現在的比賽未必比上個世代精彩，但職業運動顯然開始成為愈來愈昂貴的娛樂。

(中時電子報)