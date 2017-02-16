法國警告俄羅斯 休想干預總統大選

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美國情報機關斷定俄羅斯曾介入美國大選過程，協助川普贏得選戰，讓希拉蕊敗選。(圖片取自美聯社)

去年舉行的美國總統大選疑似遭到介入，美國情報單位譴責俄羅斯為幕後黑手，協助川普當選總統，雖然遭川普矢口否認。法國政府15日發表聲明，警告俄羅斯不要干預即將舉行的法國總統大選。

根據紐約時報（New York Times）報導，美國情報機關祕密追查的通話顯示，川普競選團隊成員在總統大選前1年，就曾與俄羅斯情報機關高層接觸。

美國情報機關斷定俄羅斯曾介入美國大選過程，協助川普贏得選戰，讓希拉蕊敗選。

有鑑於美國大選，法國外交部長艾侯強調，不會接受任何形式的干擾選舉過程，無論是來自俄國或其他國家，若有必要會採取相關措施，確保民主受到尊重。

(中時電子報)