聯合國堅持兩國方案解決以巴衝突
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，不要放棄兩國方案解決以色列和巴勒斯坦衝突。
路透社報導，古特瑞斯在與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會談後說：「對於以色列和巴勒斯坦情勢，除了建立兩個國家的方案外，沒有其他的替代方案，我們應竭盡所能維護這個方案。」
古特瑞斯這個月稍早曾譴責以色列國會將數以千計的屯墾區住家合法化，並且表示，此舉違反國際法，對以色列有法律後果，（譯者：中央社簡長盛）1060216
(中央社)
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