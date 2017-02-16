扯！公路總局：手握方向盤10小時才算「過勞」？

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成多人死傷。（資料照 本報系記者黃世麒攝）

司機過勞？公路總局竟說：手握方向盤10小時才算！春櫻盛開，原是出遊好時機，沒想到2月13日晚上國道五號傳出意外，蝶戀花旅行社的武陵賞櫻團回程中遊覽車翻覆，造成多人死傷。外界懷疑，從清晨6時多出發的賞櫻團，回程是晚間10時，已罹難的駕駛司機是否有「疲勞駕駛」惹禍。

因這次213賞櫻團車禍，再次凸顯國內大巴、遊覽車駕駛問題。然據目前國內公路總局規定，每天「開車」不得超過10小時，是以握方向盤為準，引發外界批評聲浪不斷。

國道遊覽車翻覆事故，旅行社說司機康育薰有充分休息，他的女兒康宜甄14日控訴旅行社說謊。（圖/中央社）

國民黨文傳會副主委李明賢就在臉書批評，官員的說法與現實脫節，講這種話的官員若不是太冷血，就是腦袋裝「XX」。因為行前檢查、待命時間都算上班，「真要手握方向盤才是上班〈駕車〉？別鬧了」，法規不完備就修法，別講一些冷血的話。

此外，手握方向盤10小時才算過勞的工時爭議也PTT網友震驚。有網友回文對，、「連續開車10小時 汽油車很難這樣開」「中間手有放開要重算喔？」、「休息10分鐘也算嗎?」、「連續10小時是不用吃飯上廁所停紅綠燈嗎？」

由於外界質疑聲浪不斷，據《三立新聞》報導，公路總局陳彥伯受訪澄清，，只要駕駛中間有休息時間，雖行程長達14小時，連續握方向盤時間沒有超過10小時，仍符合工時法規規定。」

陳彥伯說明，公路駕駛的工時管理並非根據行程長短，汽車運輸業管理規則規定，公路駕駛不得連續手握方向盤超過10小時，且每開4小時須休息30分鐘，當車子不動時，並不計入規範的10小時之內。

然國內大巴、遊覽車目前針對長程旅遊多採行「單人駕駛」，司機休息時間可能不足，相對於歐美其他國家多為「雙駕駛」，讓司機可換班休息。陳彥伯指出，國內面對的難題是「駕駛不夠」，目前國內只有葛瑪蘭客運推行「雙駕駛」制度，未來公路總局還需要與和工會討論「雙駕駛」制度的可能性。

(中時電子報)