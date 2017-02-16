扯！公路總局：手握方向盤10小時才算「過勞」？
司機過勞？公路總局竟說：手握方向盤10小時才算！春櫻盛開，原是出遊好時機，沒想到2月13日晚上國道五號傳出意外，蝶戀花旅行社的武陵賞櫻團回程中遊覽車翻覆，造成多人死傷。外界懷疑，從清晨6時多出發的賞櫻團，回程是晚間10時，已罹難的駕駛司機是否有「疲勞駕駛」惹禍。
因這次213賞櫻團車禍，再次凸顯國內大巴、遊覽車駕駛問題。然據目前國內公路總局規定，每天「開車」不得超過10小時，是以握方向盤為準，引發外界批評聲浪不斷。
國民黨文傳會副主委李明賢就在臉書批評，官員的說法與現實脫節，講這種話的官員若不是太冷血，就是腦袋裝「XX」。因為行前檢查、待命時間都算上班，「真要手握方向盤才是上班〈駕車〉？別鬧了」，法規不完備就修法，別講一些冷血的話。
此外，手握方向盤10小時才算過勞的工時爭議也PTT網友震驚。有網友回文對，、「連續開車10小時 汽油車很難這樣開」「中間手有放開要重算喔？」、「休息10分鐘也算嗎?」、「連續10小時是不用吃飯上廁所停紅綠燈嗎？」
由於外界質疑聲浪不斷，據《三立新聞》報導，公路總局陳彥伯受訪澄清，，只要駕駛中間有休息時間，雖行程長達14小時，連續握方向盤時間沒有超過10小時，仍符合工時法規規定。」
陳彥伯說明，公路駕駛的工時管理並非根據行程長短，汽車運輸業管理規則規定，公路駕駛不得連續手握方向盤超過10小時，且每開4小時須休息30分鐘，當車子不動時，並不計入規範的10小時之內。
然國內大巴、遊覽車目前針對長程旅遊多採行「單人駕駛」，司機休息時間可能不足，相對於歐美其他國家多為「雙駕駛」，讓司機可換班休息。陳彥伯指出，國內面對的難題是「駕駛不夠」，目前國內只有葛瑪蘭客運推行「雙駕駛」制度，未來公路總局還需要與和工會討論「雙駕駛」制度的可能性。
(中時電子報)
文章來源：李明賢 臉書
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範